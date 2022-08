https://it.sputniknews.com/20220809/vaticano-le-parti-non-sono-ancora-pronti-alle-trattative-sulla-crisi-ucraina-16295169.html

Vaticano: le parti non sono ancora pronti alle trattative sulla crisi ucraina

Il cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha affermato che al momento non vede la disponibilità delle parti ad avviare reali negoziati sulla... 09.08.2022, Sputnik Italia

"Pure oggi nella tragica vicenda ucraina, non sembra emergere al momento disponibilità a intavolare reali negoziati di pace e ad accettare l’offerta di una mediazione super partes. Come è evidente, non è sufficiente che una delle parti lo proponga o lo ipotizzi in via unilaterale, ma è imprescindibile che entrambe esprimano la loro volontà in questo senso", ha dichiarato il cardinale in un'intervista a Limes.Ricordando i numerosi appelli di Papa Francesco per una soluzione pacifica della crisi ucraina, Parolin ha ammesso che le parole del pontefice restano “una voce che grida nel deserto”.Inoltre, non ha escluso la possibilità che potrebbe avvenire verificarsi "un conflitto mondiale vero e proprio".Parlando della possibilità di un viaggio di Papa Francesco in Russia e Ucraina, Parolin ha osservato che il desiderio più grande del pontefice è che "attraverso i suoi viaggi si possa giungere a un beneficio concreto".Di recente, papa Francesco ha più volte espresso il suo desiderio di visitare Mosca e Kiev per aiutare a risolvere la crisi ucraina. Lo scorso sabato, Papa Francesco ha ricevuto in udienza l'ambasciatore ucraino in Vaticano Andriy Yurash.

