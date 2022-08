https://it.sputniknews.com/20220809/twitter-oscura-il-profilo-in-lingua-inglese-del-ministero-degli-affari-esteri-russo-16295900.html

Twitter oscura il profilo in lingua inglese del Ministero degli Affari Esteri russo

Twitter oscura il profilo in lingua inglese del Ministero degli Affari Esteri russo

Il social network Twitter ha bloccato l'account in lingua inglese del ministero degli Esteri russo a partire dal 5 agosto. 09.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-09T18:49+0200

2022-08-09T18:49+0200

2022-08-09T18:50+0200

russia

usa

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/13424884_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_55cf075e82549bd2c6cff65ebc4ea0a1.jpg

Il motivo è stato un post sul coinvolgimento degli Stati Uniti nell'emergenza del coronavirus, ha annunciato la portavoce del dipartimento, Maria Zakharova.La diplomatica ha osservato che la pubblicazione menzionava il possibile coinvolgimento dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (USAID) nell'emergenza del COVID-19.La portavoce ha osservato che il ministero degli Esteri ha già affrontato blocchi di alcuni post, ma per la prima volta si verifica la limitazione del lavoro "dell'account del dipartimento ufficiale di politica estera di uno dei principali paesi del mondo". "Questo trucco è stato usato con le nostre ambasciate più di una volta: per aver pubblicato, ad esempio, fatti (reali, non di fantasia) sulla provocazione a Bucha, i profili delle ambasciate a Londra e Berlino sono stati oscurati", ha ricordato il rappresentante ufficiale. Zakharova è convinta che "la verità troverà comunque la sua strada", ma le piattaforme digitali americane non saranno più utilizzate per diffondere i fatti reali.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, politica, difesa