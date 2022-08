https://it.sputniknews.com/20220809/lonu-ha-annunciato-lispezione-di-due-navi-dirette-in-ucraina--16297008.html

L'ONU ha annunciato l'ispezione di due navi dirette in Ucraina

L'ONU ha annunciato l'ispezione di due navi dirette in Ucraina

Due navi dirette ai porti ucraini di Chernomorsk e Yuzhny saranno ispezionate mercoledì dagli ispettori nel Mar di Marmara, riferisce l'ONU. 09.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-09T22:42+0200

2022-08-09T22:42+0200

2022-08-09T22:42+0200

grano

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/16247625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4513f844d836caa34ddce1b420c3a450.jpg

"Il Centro di coordinamento congiunto ha autorizzato oggi il movimento di due navi in ​​attesa di ispezione attraverso il corridoio umanitario marittimo nell'ambito della Black Sea Grain Initiative. Le navi MV PETREL S e MV BRAVE COMMANDER supereranno l'ispezione domani nel Mar di Marmara e, se passano l'ispezione, andranno rispettivamente a Chernomorsk e Yuzhny", - si legge nel messaggio del centro di coordinamento per il trasporto di grano dall'Ucraina a Istanbul.Inoltre, mercoledì le squadre di ispezione congiunte condurranno ispezioni a bordo delle navi MV MUSTAFA NECATI, MV SACURA e MV ARIZONA nel Mar di Marmara, ha affermato l'ONU. Martedì, gruppi congiunti di ispettori hanno condotto una perquisizione a bordo delle navi MV RIVA WIND, MV GLORY e MV STAR HELENA, in partenza dal Mar Nero, tutte autorizzate a navigare. Il ministero della Difesa nazionale turco ha informato domenica che la nave Mustafa Necati trasporta 6.000 tonnellate di olio di girasole e si dirige verso l'Italia, Star Helena trasporta 45.000 tonnellate di semi di girasole e si dirige verso la Cina, Glory trasporta 66.000 tonnellate di mais e sta arrivando a Istanbul, la nave Riva Wind trasporta 44mila tonnellate di mais e arriva a Iskenderun. Il 22 luglio, a Istanbul, sono stati firmati accordi multilaterali sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino. L'accordo, firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

grano, ucraina