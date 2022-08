https://it.sputniknews.com/20220809/esplosioni-in-un-aerodromo-in-crimea-una-persona-morta-16296888.html

Esplosioni in un aerodromo in Crimea, una persona morta

Esplosioni in un aerodromo in Crimea, una persona morta

Il ministero della Difesa russo ha confermato che una serie di esplosioni è avvenuta vicino alla città di Novofedorovka in Crimea, dov'è situata la base area... 09.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-09T18:30+0200

2022-08-09T18:30+0200

2022-08-09T20:30+0200

ucraina

ministero della difesa

crimea

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/16296739_0:0:906:509_1920x0_80_0_0_cf0de7090f57f6c9eea8e306ead0f3d2.jpg

Il governatore della Crimea, Sergey Aksyonov, ha reso noto che una persona è deceduta in seguito alle esplosioni. Secondo fonti mediche della regione, 9 persone sono rimaste ferite.La causa delle esplosioni non è dovuta ad attacchi con armi da fuoco esterne per via aerea, specifica il ministero della Difesa russo:Sulla parte settentrionale del territorio della Crimea è stato applicato il massimo livello di allerta antiterrorismo, che resterà in vigore fino al 23 agosto.

ucraina

crimea

2022

ucraina, ministero della difesa, crimea