Esercitazione antiterrorismo russo-algerina per la prima volta si terrà in Algeria

L'esercitazione antiterrorismo russo-algerina "Scudo del deserto-2022" si terrà per la prima volta in Algeria a novembre, ha annunciato il ​​servizio stampa... 09.08.2022, Sputnik Italia

Le manovre si terranno a novembre presso il campo di addestramento di Hammaguir in Algeria, lo scenario prevede le azioni tattiche su ricerca ed eliminazione dei terroristi nel deserto. Secondo il Distretto militare meridionale russo, all'esercitazione parteciperanno circa 80 militari di divisioni fucilieri motorizzate di stanza nel Caucaso settentrionale e 80 militari algerini.La prima esercitazione tattica russo-algerina congiunta si è svolta nell'ottobre 2021 presso il campo di addestramento di Tarskoye, in Russia, in cui sono stati coinvolti circa 200 militari di entrambi i paesi.

