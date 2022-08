https://it.sputniknews.com/20220808/ministero-degli-esteri-russo-con-gli-attacchi-alla-centrale-di-zaporozhye-kiev-ricatta-tutta-europa-16291588.html

Ministero degli Esteri russo: con gli attacchi alla centrale di Zaporozhye Kiev ricatta tutta Europa

Ministero degli Esteri russo: con gli attacchi alla centrale di Zaporozhye Kiev ricatta tutta Europa

Il ministero degli Esteri della Federazione russa lancia un pesante monito: Kiev, infliggendo attacchi alla centrale nucleare di Zaporozhye, prende in ostaggio... 08.08.2022, Sputnik Italia

Colpendo la centrale nucleare di Zaporozhye, Kiev sta effettivamente prendendo in ostaggio l'intera Europa, ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota.Il dipartimento diplomatico ha osservato che Mosca chiede da tempo alla comunità internazionale attraverso varie linee e a vari livelli di condannare fermamente gli attacchi militari in corso che il regime di Kiev sta infliggendo ferocemente alla centrale elettrica.Ogni giorno la situazione diventa sempre più pericolosa, ha sottolineato il ministero degli Esteri, rilevando che inviano regolarmente informazioni dal campo all'AIEA e si riflette nelle circolari informative dell'agenzia.L'esercito ucraino bombarda costantemente la centrale nucleare di Zaporozhye a Energodar, che da marzo è sorvegliata dall'esercito russo ma è gestita da un operatore ucraino. Di ieri notte la notizia che a causa degli attacchi una linea dell'alta tensione è stata danneggiata e si è verificata una sovratensione che ha provocato fumo in un quadro. Per evitare interruzioni della stazione, il personale tecnico ha dovuto ridurre la potenza della quinta e della sesta unità a 500 megawatt.Nella notte del 7 agosto, l'esercito ucraino ha attaccato la stazione da un "Uragan MLRS". Secondo le autorità di Energodar, i frammenti e il motore a razzo sono caduti a circa 400 metri dall'unità di potenza operativa, con l'area di stoccaggio a secco del combustibile nucleare esaurito e la postazione di controllo automatizzato della situazione delle radiazioni interessate dalla caduta dei detriti.Come fa notare l'amministrazione di Energodar, i danni all'unità di potenza minacciano la vita di centinaia di migliaia di residenti non solo in Ucraina, ma anche in Europa e persino in Asia. In caso di disastro causato dall'uomo, Nikopol, Zaporozhye, Krivoy Rog, così come la maggior parte delle regioni occidentali dell'Ucraina, saranno in primo luogo colpite dal danno da radiazioni.Il capo dell'AIEA , Rafael Grossi, ha espresso preoccupazione e ha chiesto la fine dei bombardamenti ad ogni costo. Ha inoltre affermato di essere pronto a guidare la missione degli esperti dell'AIEA in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nelle centrali nucleari. La Russia, da parte sua, si è dichiarata pronta ad aiutare nell'organizzazione della visita di ispezione.

