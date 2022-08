https://it.sputniknews.com/20220808/lonu-rivela-limporto-necessario-per-fornire-assistenza-umanitaria-allucraina-16291274.html

L'ONU rivela l'importo necessario per fornire assistenza umanitaria all'Ucraina

2022-08-08T16:58+0200

Le Nazioni Unite hanno bisogno di 4,3 miliardi di dollari per fornire assistenza umanitaria all'Ucraina, secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA).Lo stesso rileva che, a seguito degli intensi combattimenti avvenuti dal 24 febbraio, almeno 17,7 milioni di persone hanno bisogno di assistenza e protezione umanitaria, circa 2 milioni in più rispetto ad aprile.Il coordinatore umanitario in Ucraina Denise Brown ha invitato la comunità internazionale a continuare a sostenere le operazioni di salvataggio in Ucraina, ha affermato l'OCHA.L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari OCHA è un ufficio dell'ONU istituito nel 1991 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 46/182, per sostituire il precedente Ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite per i disastri naturali e il Dipartimento per gli affari umanitari.

