L'Italia inizierà a produrre gas dai rifiuti per ridurre la dipendenza dalla Russia

L'Italia inizierà a produrre gas dai rifiuti per ridurre la dipendenza dalla Russia

Maire Tecnimont studia la possibilità di estrarre carbonio e idrogeno utili per la formazione di gas artificiale direttamente dai rifiuti in discarica. L'idea... 08.08.2022, Sputnik Italia

L'azienda sta lavorando alla tecnologia per estrarre carbonio e idrogeno dai rifiuti delle discariche per produrre sostanze chimiche e combustibili rispettosi dell'ambiente. Secondo Alessandro Bernini, ad di Maire Tecnimont, ogni anno nelle discariche del Paese vengono immesse circa 16 milioni di tonnellate di rifiuti non riciclabili.L'Italia soffre come tutta l'Europa di carenza di gas dall'avvio dell'operazione speciale russa in Ucraina. Diversi accordi sono stati siglati per ridurre la dipendenza dal gas russo e per diversificare le fonti energetiche in particolare con l'Algeria, l'Angola, l'Azerbaigian e da una serie di altri Paesi.Alla fine di giugno, il governo Draghi ha annunciato che la quota delle forniture di gas russo era stata ridotta dal 40% al 25%.

