https://it.sputniknews.com/20220808/il-cremlino-risponde-alle-parole-di-zelensky-sugli-eventuali-referendum-in-ucraina-16289472.html

Il Cremlino risponde alle parole di Zelensky sugli eventuali referendum in Ucraina

Il Cremlino risponde alle parole di Zelensky sugli eventuali referendum in Ucraina

Dmitry Peskov: gli stessi residenti vogliono organizzare referendum nei territori liberati dell'Ucraina. 08.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-08T15:12+0200

2022-08-08T15:12+0200

2022-08-08T15:12+0200

cremlino

russia

mosca

vladimir zelensky

mondo

sicurezza

referendum

dichiarazioni

dmitry peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/113/46/1134611_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_184e1bbb27dc83551dbe67713f84969e.jpg

Il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha consigliato a Vladimir Zelensky di rivolgersi ai cittadini ucraini nei territori controllati dalla Federazione Russa sulla possibilità di organizzare referendum in loco.Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram, aveva affermato che lo svolgimento di referendum nelle regioni meridionali liberate dalle forze armate russe "chiuderà ogni opportunità alla Russia di negoziare con l' Ucraina e il mondo libero".Peskov ha risposto così ai giornalisti, quando gli è stato chiesto un commento circa la dichiarazione del presidente ucraino, secondo cui i negoziati tra la Federazione Russa e l'Ucraina non avrebbero potuto aver luogo se si fossero tenuti referendum nei territori liberati:Il portavoce del Cremlino ha concluso il suo intervento auspicando che la stessa domanda Zelensky la rivolga ai propri cittadini:"Bisogna che si rivolga ai propri cittadini, e si chieda perché ci sono così tanti di loro che non vogliono vivere nel suo Paese".

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cremlino, russia, mosca, vladimir zelensky, mondo, sicurezza, referendum, dichiarazioni, dmitry peskov