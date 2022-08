https://it.sputniknews.com/20220808/il-cliente-libanese-rifiuta-il-carico-della-prima-nave-salpata-dallucraina-con-mais-a-bordo-16292245.html

Il cliente libanese rifiuta il carico della prima nave salpata dall'Ucraina con mais a bordo

Il cliente libanese rifiuta il carico della prima nave salpata dall'Ucraina con mais a bordo

La Razoni, battente bandiera della Sierra Leone, era diretta in Libano. Ora cercherà un nuovo acquirente per il suo carico. 08.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-08T21:43+0200

2022-08-08T21:43+0200

2022-08-08T23:06+0200

libano

ucraina

grano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/16270473_0:121:993:679_1920x0_80_0_0_f4ed6b9ec58e6b9c8b6afadb4d555a76.jpg

Il cliente libanese che lo aveva ordinato ha rifiutato il carico di mais in arrivo da Odessa sulla nave da carico secco Razoni, la prima nave a lasciare il porto ucraino dopo l'accordo raggiunto a Istanbul.Domenica, il ministro libanese dei lavori pubblici e dei trasporti Ali Hamia ha informato che la nave portarinfuse Razoni battente bandiera della Sierra Leone che trasportava mais ucraino aveva cambiato rotta e apparentemente era in attesa di istruzioni su una nuova destinazione.Le autorità portuali di Tripoli, interpellate da Sputnik, non hanno rilasciato commenti a riguardo.L'ambasciata ucraina in Libano specifica l'accaduto:Secondo le informazioni diffuse, il vettore sta valutando acquirenti alternativi, compresi quelli al di fuori del Libano. Il 22 luglio, a Istanbul, sono stati firmati accordi multilaterali sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino. L'accordo, firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.

libano

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libano, ucraina, grano