Gli USA annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1 miliardo di dollari all'Ucraina

Il nuovo pacchetto di armi e munizioni che il Pentagono fornirà all'Ucraina comprende oltre 1000 missili anticarro Javelin. 08.08.2022, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1 miliardo di dollari all'Ucraina che include i lanciamissili Javelin e munizioni per i complessi di attacco HIMARS e di difesa contraerea NASAMS, riferisce il Pentagono. "Munizioni aggiuntive per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Munizioni per i sistemi missilistici nazionali avanzati terra-aria (NASAMS)", ha affermato il servizio stampa del dipartimento militare in una dichiarazione diffusa sul contenuto del nuovo pacchetto di aiuti . In totale, come indicato dal Pentagono, all'Ucraina saranno stanziati fondi per un importo di 1 miliardo di dollari. Ciò includerà munizioni di artiglieria, 1.000 missili anticarro Javelin, veicoli medici corazzati, esplosivi e forniture mediche. Gli aiuti statunitensi all'Ucraina sotto l'amministrazione Biden hanno raggiunto i 9,8 miliardi di dollari.

