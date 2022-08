https://it.sputniknews.com/20220808/germania-spd-decide-di-non-espellere-ex-cancelliere-schroeder-dal-partito-per-lamicizia-con-putin-16290762.html

Germania, SPD decide di non espellere ex cancelliere Schroeder dal partito per l'amicizia con Putin

Germania, SPD decide di non espellere ex cancelliere Schroeder dal partito per l'amicizia con Putin

Dopo la recente visita a Mosca da parte dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder si sono alzate da più parti voci circa una sua eventuale estromissione... 08.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-08T21:20+0200

2022-08-08T21:20+0200

2022-08-08T21:20+0200

gerhard schröder

germania

politica

russia

mondo

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/344/34/3443424_0:228:4375:2689_1920x0_80_0_0_8bbb87f2cb7d51da436fd53734b31574.jpg

La commissione arbitrale del partito SPD in primo grado ha respinto la richiesta di espellere dal partito l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder a causa dei suoi contatti con Gazprom e con il presidente russo Vladimir Putin.In precedenza, 17 associazioni di partiti regionali hanno avviato procedimenti normativi contro Schröder nel contesto dei suoi contatti con il presidente russo Vladimir Putin e il settore russo del gas e del petrolio. Secondo molti membri del partito di Schroeder, riporta il quotidiano, l'ex cancelliere non ha preso sufficientemente le distanze dalla Federazione Russa dopo l'inizio dell'operazione speciale in Ucraina.Tuttavia, secondo la conclusione della commissione arbitrale, "l'amicizia personale con il presidente russo non viola lo statuto dell'SPD", ma è una "questione personale" dell'ex cancelliere, scrive Süddeutsche Zeitung.Anche i contatti dell'ex cancelliere con le multinazionali russe non danneggiano il partito, poiché simili pretese potrebbero essere avanzate contro l'attuale governo, che in questo caso "dovrebbe assumersi la responsabilità delle importazioni di gas dalla Federazione Russa", conclude il quotidiano.La decisione può essere impugnata entro 2 settimane, dopodiché il verdetto finale sarà emesso da un'autorità superiore.In precedenza, l'ex cancelliere tedesco ha parlato dei risultati del suo viaggio a Mosca, dove ha tenuto colloqui sulla politica energetica. Schroeder ha fatto appello alle autorità tedesche per lanciare il gasdotto Nord Stream 2.Ha anche detto che non avrebbe rinunciato né si sarebbe scusato per la sua amicizia con il presidente russo Vladimir Putin.

germania

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gerhard schröder, germania, politica, russia, mondo, geopolitica