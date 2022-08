https://it.sputniknews.com/20220807/stoccolma-mandera-in-gran-bretagna-120-istruttori-per-addestrare-lesercito-ucraino-16286196.html

Stoccolma manderà in Gran Bretagna 120 istruttori per addestrare l'esercito ucraino

Lo ha comunicato il governo svedese sul suo sito web. 07.08.2022, Sputnik Italia

In precedenza il premier britannico Boris Johnson aveva proposto di avviare un programma di addestramento su larga scala per le truppe ucraine per formare fino a 10mila soldati ogni quattro mesi.

