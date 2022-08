https://it.sputniknews.com/20220807/per-trump-possibile-la-terza-guerra-mondiale-16285802.html

Per Trump "possibile" la Terza Guerra Mondiale

L'ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump ha affermato di considerare possibile la Terza Guerra Mondiale, rilevando come dopo il conflitto in Ucraina possa... 07.08.2022, Sputnik Italia

Trump ha osservato che se fosse stato presidente, il conflitto in Ucraina non sarebbe iniziato come invece avvenuto con l'attuale amministrazione democratica.

