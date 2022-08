https://it.sputniknews.com/20220807/nave-con-carico-di-grano-partita-da-odessa-non-arriva-in-libano-e-cambia-rotta-16286645.html

Nave con carico di grano partita da Odessa non arriva in Libano e cambia rotta

Nave con carico di grano partita da Odessa non arriva in Libano e cambia rotta

Lo ha segnalato il ministro dei Trasporti del Paese mediorientale Ali Hamie. 07.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-07T20:44+0200

2022-08-07T20:44+0200

2022-08-07T20:44+0200

libano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/790/84/7908459_0:139:2656:1633_1920x0_80_0_0_847ac1e3969baeaf04ce6b900f2b8c67.jpg

La nave da carico con grano ucraino Razoni, battente bandiera di Sierra Leone, ha cambiato rotta non arrivando oggi in Libano come inizialmente previsto, ha scritto sui social il ministro dei Trasporti del Paese mediorientale Ali Hamie. La nave Razoni ha lasciato il porto di Odessa con 26 tonnellate di mais a bordo il 1° agosto e secondo le attese sarebbe dovuta attraccare al porto libanese di Tripoli domenica mattina.

libano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libano