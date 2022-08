https://it.sputniknews.com/20220807/il-fondatore-dei-pink-floyd-ha-definito-un-crimine-le-azioni-di-biden-in-ucraina-16285374.html

Il fondatore dei Pink Floyd ha definito un crimine le azioni di Biden in Ucraina

Il fondatore dei Pink Floyd ha definito un crimine le azioni di Biden in Ucraina

Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, ha affermato in un'intervista alla CNN che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "sta alimentando il fuoco in... 07.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-07T13:32+0200

2022-08-07T13:32+0200

2022-08-07T13:32+0200

usa

ucraina

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/16285217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_688b01644f7dd99969195aed8c2790e0.jpg

Il giornalista ha osservato che durante i suoi recenti performance, Waters ha mostrato sugli schermi fotografie di persone che considera criminali di guerra. Tra questi c'è anche Biden, la cui immagine è accompagnata dalle parole "Questo è solo l'inizio". Secondo il fondatore dello storico gruppo rock, ciò che sta accadendo in Ucraina è una reazione al movimento della NATO verso i confini russi, che sta avvenendo nonostante le promesse fatte al capo dell'URSS Mikhail Gorbachev di non farlo. Waters ha ricordato che l'URSS allora ha accettato di ritirare le sue forze dai paesi dell'Europa orientale. Ha consigliato al presentatore di "leggere di più" e lo ha invitato a immaginare come avrebbe reagito Washington se la Cina avesse schierato missili nucleari in Messico e Canada.Il giornalista ha dichiarato che la Cina è ora impegnata ad accerchiare Taiwan, Waters gli ha ricordato che Taiwan fa parte della Repubblica Popolare Cinese. Waters ha anche respinto l'affermazione del presentatore secondo cui gli Stati Uniti hanno "il ruolo di liberatori".

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, ucraina, joe biden