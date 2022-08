https://it.sputniknews.com/20220807/due-americani-su-tre-pensano-che-leconomia-sta-peggiorando-16286555.html

Due americani su tre pensano che l'economia sta peggiorando

Due americani su tre pensano che l'economia sta peggiorando

Quasi il 70% degli americani ritiene che l'attuale situazione economica del Paese è in peggioramento. 07.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-07T19:57+0200

2022-08-07T19:57+0200

2022-08-07T19:57+0200

usa

economia

società

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/03/66/036689_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d5bb82860a1d6873dd13dc48670345a.jpg

Quasi il 70% degli americani ritiene che l'attuale situazione economica stia peggiorando, a questa opinione i cittadini statunitensi erano giunti in maggioranza solo nell'anno della crisi del 2008, emerge dai dati di un sondaggio congiunto di Ipsos e ABC News. Solo il 12% degli intervistati ritiene che l'economia migliora, mentre il 18% è convinto che non stia né migliorando né peggiorando. Il 62% non approva il lavoro del presidente Joe Biden, il 69% non è soddisfatto di come interpreta la situazione relativa all'inflazione.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, economia, società