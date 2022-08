https://it.sputniknews.com/20220806/segretario-generale-onu-avverte-lumanita-della-crescente-minaccia-nucleare-16283657.html

Segretario generale Onu avverte l'umanità della crescente minaccia nucleare

La minaccia dell'uso di armi nucleari sta diventando più incombente nel mondo, ha affermato oggi ad Hiroshima il segretario generale dell'Onu António Guterres... 06.08.2022, Sputnik Italia

La minaccia dell'uso di armi nucleari sta diventando più incombente nel mondo, ha affermato oggi ad Hiroshima il segretario generale dell'Onu António Guterres in un discorso dedicato al 77° anniversario del bombardamento atomico della città da parte dell'esercito statunitense. "L'umanità sta giocando con le armi cariche", ha affermato il segretario generale, citato da UN News. Ha fatto riferimento alla situazione in Medio Oriente, alla penisola coreana e intorno all'Ucraina. Il segretario generale aveva già espresso preoccupazioni simili a New York alla Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

