Rese note le linee guida per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie in Italia

Rese note le linee guida per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie in Italia

Nelle Regioni più colpite è iniziata la distribuzione delle dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. 06.08.2022, Sputnik Italia

Il ministero della Salute ha reso note le linee guida su come dovrà avvenire la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie.Le prime dosi, di cui 5.200 già disponibili e circa 11mila a disposizione entro la fine del mese, saranno destinate al "personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus, alle "persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)" che rientrano in alcune categorie particolari: "storia recente (ultimi 3 mesi) con più partner sessuali; e/o partecipazione a eventi di sesso di gruppo; e/o partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune; e/o recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno); e/o abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex)".Positivo il commento dell'Arcigay da parte di Michele Breveglieri, responsabile della sezione salute dell'organizzazione. In base a quanto riferito, questa malattia colpisce con maggior frequenza i rappresentanti della comunità LGBT+.Il vaccino Jynneos è uguale a tutti gli altri quanto a sicurezza, efficacia e effetti collaterali, quasi sempre con reazioni nella sede di iniezione e reazioni sistemiche comuni tipiche dei vaccini che si risolvono entro pochi giorni dalla somministrazione, ha notato il ministero della Salute.In Italia le regioni col maggior numero di casi di vaiolo delle scimmie sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, che pertanto riceveranno più dosi di vaccino.

