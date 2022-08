https://it.sputniknews.com/20220806/nave-con-33000-tonnellate-di-mais-partita-da-odessa-arriva-a-istanbul-16284437.html

Nave con 33.000 tonnellate di mais partita da Odessa arriva a Istanbul

Nave con 33.000 tonnellate di mais partita da Odessa arriva a Istanbul

Una nave con un carico di mais partita dal porto Odessa ha raggiunto Istanbul, ha annunciato il ministero della Difesa nazionale turco. 06.08.2022, Sputnik Italia

"La nave NAVISTAR battente bandiera panamense, partita dall'Ucraina per l'Irlanda, che aveva lasciato il porto di Odessa con 33.000 tonnellate di mais, ha raggiunto il luogo stabilito a nord di Istanbul e ha gettato l'ancora. La nave sarà ispezionata dal Centro di Coordinamento Congiunto nelle prossime ore", afferma il dicastero in una nota.La nave da carico secco ha lasciato il porto di Odessa ieri mattina. La partenza è stata autorizzata dal Centro di Coordinamento Congiunto. L'operazione umanitaria è stata pianificata con la partecipazione attiva di ufficiali russi.L'esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero avviene nell'ambito dell'"accordo alimentare" firmato il 22 luglio da Russia, Ucraina, Turchia e ONU. Il pacchetto di misure prevede la revoca delle restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti russi sui mercati mondiali e determina anche l'algoritmo per l'uscita sicura delle navi commerciali dai porti del Mar Nero controllati dall'Ucraina lungo corridoi marittimi umanitari appositamente creati.

