I sogni del gas dell'Europa saranno distrutti dal conflitto in Azerbaigian

I sogni dell'Europa di forniture alternative di gas potrebbero infrangersi per il conflitto dell'Azerbaigian con gli armeni del Nagorno-Karabakh. Lo riporta il... 06.08.2022, Sputnik Italia

La pubblicazione rileva che l'Azerbaigian ha bisogno di trovare investimenti per il settore energetico se vuole diventare una fonte di energia alternativa per l'Europa. Il paese è al centro degli sforzi dell'Europa per ridurre la dipendenza dalla Russia nel settore energetico, si legge nell'articolo. Tuttavia, l'aumento delle importazioni di gas è irraggiungibile, nonostante le dichiarazioni in merito.

