Erdogan: Turchia e Russia si sono accordati sull'uso dei rubli nel commercio bilaterale

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato di aver discusso con il presidente russo Vladimir Putin l'aumento dello scambio commerciale tra i due... 06.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-06T13:57+0200

2022-08-06T13:57+0200

2022-08-06T14:32+0200

russia

turchia

economia

politica

recep erdogan

"Certamente, c'è stata una cosa buona in questa visita a Sochi: con Putin abbiamo accordato l’uso del rublo. Dal momento che faremo questi scambi in rubli, ciò, ovviamente, porterà denaro alla Russia e alla Turchia come una fonte aggiuntivo nel punto finanziario tra Turchia e Russia." Il presidente turco ha aggiunto che durante questa visita si sono svolti anche incontri tra i presidente delle banche centrali dei due Paesi.

russia

turchia

2022

russia, turchia, economia, politica, recep erdogan