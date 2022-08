https://it.sputniknews.com/20220805/sicilia-si-dimette-musumeci-il-25-settembre-si-votera-anche-per-le-elezioni-regionali-16281334.html

Sicilia, si dimette Musumeci: il 25 settembre si voterà anche per le elezioni Regionali

Si è dimesso il presidente della Sicilia, Nello Musumeci. Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le Regionali, oltre che per le elezioni politiche... 05.08.2022, Sputnik Italia

La mossa del presidente uscente permetterà di anticipare le elezioni dal 6 novembre al 25 settembre.“Sono almeno 4 i motivi perché si debba votare il 25 settembre in Sicilia la chiusura delle scuole, bisogna interrompere le lezioni. Una cosa è farlo soltanto per il 25 settembre, altro è farlo anche il 6 novembre quando scade la legislatura. Non ci possiamo permettere il lusso di tenere giornate intere le scuole chiuse”, spiega Musumeci.“Secondo motivo: crescono i casi di contagio Covid. Lo abbiamo visto in queste settimane in estate, immaginate cosa possa succedere in autunno alla luce delle esperienze maturate nei due anni precedenti. Se aumentano i contagi non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale di poter esercitare il diritto al voto”, afferma il governatore.“Terzo motivo: tre mesi in più di campagna elettorale, significa che i partiti mentre sta per concludersi la campagna elettorale per le nazionali debbono raccogliere le firme, preparare le liste, cercare i candidati, definire i simboli per le elezioni regionali. Assurdo. E' impossibile. Uno sforzo sul piano organizzativo che crea soltanto disordine e non serve al buon andamento delle due campagne elettorali, non serve alla democrazia e non serve alla partecipazione della gente”, aggiunge.

