Mosca: la console norvegese che ha affermato di "odiare i russi" non può rimanere nel Paese

Un'impiegata del Consolato Generale norvegese a Murmansk, in Russia, è stata ripresa durante uno sfogo emotivo in cui ha confessato di "odiare i russi". La... 04.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-04T13:45+0200

2022-08-04T13:45+0200

2022-08-04T13:45+0200

L'ambasciatore norvegese in Russia, Rune Resaland, è stato convocato da Mosca per essere informato del comportamento "inaccettabile" di una dipendente del Consolato generale norvegese, la console Elisabeth Ellingsen. Resaland è stata anche informata che Ellingsen non può più rimanere nel Paese in seguito alle sue dichiarazioni.Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che, sebbene Oslo si sia scusata per il comportamento di Ellingsen, quest’ultima deve comunque lasciare il paese.

