Liz Truss attacca la Cina e difende il "diritto" di Nancy Pelosi di visitare Taiwan

Liz Truss attacca la Cina e difende il "diritto" di Nancy Pelosi di visitare Taiwan

Alla fine del mese scorso, Liz Truss ha promesso di contrastare gli sforzi della Cina per raggiungere il dominio globale stringendo legami commerciali più... 04.08.2022, Sputnik Italia

Liz Truss, ministro degli Esteri del Regno Unito e leader dei conservatori, ha criticato la risposta della Cina alla visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, chiedendo anche una riduzione delle tensioni alla luce delle esercitazioni militari su larga scala di Pechino nelle acque intorno all'isola.Ore dopo che Pelosi ha concluso il suo viaggio a Taiwan per recarsi alla tappa successiva del suo viaggio nei paesi dell'Asia orientale mercoledì, Truss ha espresso sostegno alla decisione del presidente della Camera statunitense di visitare l'isola, considerata dalla Cina una provincia separatista.Il ministro degli Esteri ha affermato che Pelosi aveva “il pieno diritto” di visitare la capitale taiwanese: “il problema qui è la retorica e il linguaggio dell’escalation che abbiamo sentito dalla Cina e penso che sia irresponsabile e li esorto a ridurre le tensioni”.Una fonte del Team Truss avrebbe affermato recentemente che “Liz ha trascinato il governo in una posizione più dura nei confronti della Cina quasi da sola”.Ciò è stato preceduto dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri che ha promesso che avrebbe lanciato un "Nuovo accordo del Commonwealth" per garantire che i 56 paesi del Commonwealth agissero da baluardo contro la Cina.La lotta per la leadership conservatriceLa dichiarazione è arrivata dopo che Truss ha accusato l'ex cancelliere Rishi Sunak - il suo rivale nell'attuale corsa alla leadership dei Tory - di aver spinto per un rapporto più stretto con la Cina durante un dibattito televisivo in diretta a fine luglio.Dopo che Sunak ha insistito sulla necessità di riconoscere che Pechino è una “minaccia per la nostra sicurezza nazionale [britannica], è una minaccia per la nostra sicurezza economica”, Truss ha contestato i suoi commenti, dicendo: "fino a un mese fa stavi spingendo per le relazioni commerciali più strette con la Cina”.Il ministro degli Esteri ha anche affermato che il governo del Regno Unito "dovrebbe assolutamente reprimere" le società cinesi come il gigante dei social media TikTok Inc. e limitare le esportazioni di tecnologia ai regimi autoritari.La risposta di PechinoIl portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha risposto affermando che Pechino “si rammarica” ​​delle “osservazioni relative alla Cina” di Truss e “si oppone fermamente ad esse”.Mercoledì, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha promesso di imporre sanzioni "dure" in risposta alla visita di Pelosi a Taiwan, avvertendo che "coloro che offendono la Cina saranno puniti".Wang ha anche avvertito che i tentativi di utilizzare Taiwan per contenere lo sviluppo della Cina sono destinati al fallimento.Pelosi, in particolare, durante la sua visita a Taipei, ha sottolineato che l'obiettivo del suo viaggio nell'isola era di "rendere inequivocabilmente chiaro che noi [gli Stati Uniti] non abbandoneremo il nostro impegno per Taiwan".La visita del presidente della Camera sull'isola ha esacerbato ulteriormente le relazioni già tese tra Cina e Occidente, che è frustrato da quella che viene descritta come la spinta di Pechino a rafforzare il suo peso regionale.

