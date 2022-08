https://it.sputniknews.com/20220804/amnesty-international-i-civili-a-rischio-causa-basi-militari-ucraine-in-scuole-e-aree-residenziali-16278495.html

Amnesty International: i civili a rischio causa basi militari ucraine in scuole e aree residenziali

L'organizzazione Amnesty International ha intervistato testimoni, suggerendo che in più occasioni i soldati ucraini hanno lanciato attacchi missilistici da... 04.08.2022, Sputnik Italia

Secondo Amnesty International, l’ente impegnato nella difesa dei diritti umani, le forze ucraine dispiegano basi militari in aree residenziali, comprese scuole e ospedali, oltre a lanciare attacchi dalle zone dove sono presenti i civili.Gli esperti di Amnesty International, in particolare, sono giunti alla conclusione che 22 delle 29 scuole visitate, nonché cinque ospedali, nelle regioni sudorientali dell'Ucraina ospitavano il personale delle forze armate ucraine o attrezzature e armi militari ucraine.Si sottolinea che, ad esempio, a Odessa i militari ucraini hanno posizionato veicoli blindati in aree residenziali densamente popolate e a Bakhmut hanno utilizzato l'edificio dell'università come base militare.Allo stesso tempo, l'organizzazione ha osservato che, sebbene vi siano violazioni del diritto umanitario da parte dell'Ucraina, tutte le parti in guerra dovrebbero essere caute per evitare vittime tra i civili.La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato il rapporto, osservando che Mosca ha ripetutamente segnalato violazioni da parte delle forze ucraine negli ultimi mesi."Ne parliamo continuamente, definendo le azioni delle forze armate ucraine la tattica di usare la popolazione civile come 'scudo umano'", ha affermato.

