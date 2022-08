https://it.sputniknews.com/20220803/mae-russo-loccidente-continuera-a-usare-la-colt-con-dimostrazioni-di-forza-in-costante-aumento-16272323.html

MaE russo: l'Occidente continuerà a usare la "Colt", con dimostrazioni di forza in costante aumento

MaE russo: l'Occidente continuerà a usare la "Colt", con dimostrazioni di forza in costante aumento

Dal ministero degli Esteri russo dure critiche alla politica occidentale e americana in primis da "far West", in diplomazia: si rischia una costante escalation... 03.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-03T10:59+0200

2022-08-03T10:59+0200

2022-08-03T10:59+0200

ministero degli esteri

mondo

russia

diplomazia

sicurezza

usa

geopolitica

mosca

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/41/8404133_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_a636c7224c84e323d53f38a50c95f1cc.jpg

Il direttore del Dipartimento per la pianificazione della politica estera del ministero degli Affari Esteri russo, Alexey Drobinin, sottolinea, in un articolo pubblicato questo mercoledì sul sito della rivista russa Vita Internazionale, come i rapporti tra Russia e Occidente siano andati progressivamente peggiorando, fino ad un "punto di non-ritorno":Il direttore sottolinea poi l'importanza della "multipolarità e della globalizzazione", di cui tutti presumibilmente potranno beneficiare, ma a condizione che nessuno interferisca con il corso naturale di questi processi oggettivi.Allo stesso tempo, Drobinin ha sottolineato che l'arroganza dell'Occidente è alimentata da decenni, se non secoli, di "impunità e permissività", con gli States, sottolinea lo stesso, da tempo abituati a dichiarare una minaccia Paesi che distano di svariate migliaia di chilometri dalle coste americane, parafrasando il suo stesso intervento:

russia

usa

mosca

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministero degli esteri, mondo, russia, diplomazia, sicurezza, usa, geopolitica, mosca, washington