L'ex-cancelliere Schroeder esorta la Germania a lanciare il Nord Stream 2

L'ex-cancelliere Schroeder esorta la Germania a lanciare il Nord Stream 2

Nel quadro di una crescente preoccupazione per la carenza di gas che interessa l'Europa intera, con l'industria tedesca che rischia un funzionamento "a... 03.08.2022, Sputnik Italia

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha chiesto in occasione di una intervista rilasciata al periodico di informazione locale Stern il rapido lancio del Nord Stream 2 per ridurre l'onere finanziario per gli europei e per risolvere la "questione dell'energia".Stando al politico, l'apertura del gasdotto potrebbe essere il modo più semplice per risolvere l'acuto problema delle carenze del settore dell'energia.L'ex presidente del governo tedesco condanna il rifiuto delle attuali autorità al progetto, avvertendo delle conseguenze future, tra cui, in primis, un abbassamento del tenore di vita della popolazione.Allo stesso tempo, l'ex-cancelliere fa notare la la dipendenza dell'industria tedesca dagli apporti di gas dall'estero, affermando che a causa delle carenze attuali, il Paese potrebbe presto trovarsi in una situazione senza precedenti quando l'Agenzia federale delle reti dovrà decidere quale delle industrie riceverà gas e quali no, citando a titolo di esempio la più grande azienda chimica locale, la BASF: "Se BASF smetterà di ricevere gas, BASF avrà un grosso problema e noi tedeschi ne avremo uno enorme", ha riassunto l'ex cancelliere.Schroeder ha concluso il suo intervento auspicando il lancio del Nord Stream 2, a suo dire unica soluzione valida al problema:

