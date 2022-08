https://it.sputniknews.com/20220803/inflazione-record-in-tutta-europa-cara-geopolitica-ma-quanto-mi-costi---16272831.html

Inflazione record in tutta Europa: ‘Cara’ geopolitica, ma quanto mi costi?

Inflazione record in tutta Europa: ‘Cara’ geopolitica, ma quanto mi costi?

Francia +6,5%, Germania +7,6%, Italia +8%, Regno Unito +9,1%, Spagna +10,2%. 03.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-03T11:55+0200

2022-08-03T11:55+0200

2022-08-03T12:36+0200

opinioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/16273002_5:0:1280:717_1920x0_80_0_0_b0c70b1f31cde45fb3b17f24f89dae63.jpg

Questo l’indice dell’inflazione su base annua registrato a giugno 2022 nelle più grandi nazioni europee. E non è che nel resto del mondo vada tanto meglio, con gli Stati Uniti attestati intorno al 9%, il Canada all’8% e l’Australia al 6%. Anche tra i non Occidentali e non allineati si registrano numeri seri, a parte la Cina che considera un record ‘negativo’ il suo +2,5%.E a sentire i media, sarebbe tutta colpa della Russia. Eppure, chi ha buona memoria ricorderà che proprio la Russia aveva inviato a NATO e Stati Uniti, lo scorso dicembre, una proposta per la sicurezza collettiva per uno scambio di reciproche garanzie.Niente allargamento ad Est, rispetto dell’autonomia amministrativa del Donbass, riconoscimento della Crimea, per altro richiesta puramente formale in quanto la penisola è già consolidata all’interno della Federazione. La situazione, inoltre, è grave sì, ma può ancora peggiorare parecchio. Soprattutto se non si troverà una soluzione alle forniture energetiche e alimentari, che trainano la corsa dei prezzi.Ad un certo punto, quando la gente dovrà dare fondo al portafogli per andare a fare spesa o al distributore, magari a qualcuno la domanda sorgerà spontanea: “ma davvero sarebbe bastato mettersi a un tavolo con i russi e discutere seriamente di queste semplici cose che a noi non ci sarebbero costate nulla e avrebbero risparmiato tutti questi casini?”. O forse no.Forse continueremo tutti a pagare e basta, e scontare sempre più cara questa geopolitica fatta sulla pelle dei molti per gli interessi dei pochi.L'opinione dell'autore potrebbe non riflettere la posizione della redazione

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessio Trovato https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/631/17/6311702_0:26:1360:1386_100x100_80_0_0_98ad94001597f7a12d813e3c124e6b62.jpg

Alessio Trovato https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/631/17/6311702_0:26:1360:1386_100x100_80_0_0_98ad94001597f7a12d813e3c124e6b62.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessio Trovato https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/631/17/6311702_0:26:1360:1386_100x100_80_0_0_98ad94001597f7a12d813e3c124e6b62.jpg

opinioni