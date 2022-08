https://it.sputniknews.com/20220803/colloquio-cavusoglu---lavrov-in-vista-dellincontro-tra-putin-ed-erdogan-a-sochi-16275280.html

Colloquio Cavusoglu - Lavrov in vista dell'incontro tra Putin ed Erdogan a Sochi

Colloquio Cavusoglu - Lavrov in vista dell'incontro tra Putin ed Erdogan a Sochi

Il ministro degli Esteri turco Cavusoglu ha discusso con il suo omologo Sergey Lavrov dei preparativi per la visita di Erdogan a Sochi. 03.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-03T19:41+0200

2022-08-03T19:41+0200

2022-08-03T19:41+0200

mevlüt çavuşoğlu

turchia

sergey lavrov

mondo

erdogan

diplomazia

sochi

russia

incontro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/849/88/8498889_0:84:3343:1964_1920x0_80_0_0_55e3a127edf1bc466ff015456abd1330.jpg

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato di aver discusso con il suo omologo russo Sergey Lavrov della situazione in Ucraina, dell'accordo sui prodotti e della prossima visita del presidente turco Tayyip Erdogan a Sochi.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha in programma di visitare Sochi il 5 agosto. Con l'occasione terrà colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin. L'incontro è stato in precedenza confermato dall'addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov.I precedenti colloqui tra i leader dei due Paesi si sono tenuti il ​​19 luglio a Teheran nell'ambito del vertice in formato Astana.

turchia

sochi

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, turchia, sergey lavrov, mondo, erdogan, diplomazia, sochi, russia, incontro