Accoglienza ai migranti: dalla UE 171 milioni di aiuti a Italia, Cipro, Spagna, Grecia e Polonia

Stanziamento record da parte della Commissione Europea in aiuto di 5 Paesi tra cui l'Italia per l'accoglienza dei migranti. Il sostegno da indirizzare su vari... 03.08.2022, Sputnik Italia

La Commissione europea (CE) ha stanziato 171 milioni di euro per progetti di accoglienza e rimpatrio dei migranti in diversi Paesi dell'UE, in particolare in Spagna, Grecia e Cipro, e Italia, come riporta la stessa in una nota.Il sostegno, in particolare per Cipro, sarà per la costruzione di un centro di accoglienza e la preparazione alla ripartenza dei migranti a Larnaca.In Spagna, l'assistenza sarà mirata all'ampliamento del sistema di accoglienza, anche nelle Isole Canarie, cosa che si spera possa contribuire ad alleviare il sovraccarico associato all'aumento della pressione migratoria.Il progetto in Italia si concentrerà sul sostegno ai bambini e alle donne migranti.

