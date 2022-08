https://it.sputniknews.com/20220802/svezia-e-finlandia-nella-nato-si-della-camera-dei-deputati-16270978.html

Svezia e Finlandia nella NATO, si della Camera dei Deputati

Svezia e Finlandia nella NATO, si della Camera dei Deputati

02.08.2022

La Camera dei Deputati del Parlamento italiano ha votato per la ratifica dei protocolli che prevedono l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Sono stati 398 membri della Camera che hanno votato a favore della ratifica di questi documenti, nove deputati hanno votato contro e 20 si sono astenuti. Il disegno di legge è ora sottoposto all'esame del Senato della Repubblica. Al momento, 20 dei 30 Stati membri dell'Alleanza del Nord Atlantico hanno già concluso la procedura di ratifica dei documenti sull'adesione di Finlandia e Svezia alla NATO. La Finlandia e la Svezia, sullo sfondo dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, hanno presentato domanda al Segretario generale della NATO per aderire all'alleanza a maggio. In un primo momento la Turchia ha bloccato l'avvio del processo di esame di queste domande, ma poi - il 29 giugno - Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato un memorandum di sicurezza che tiene conto di tutte le preoccupazioni di Ankara. La Turchia, a sua volta, ha ritirato le sue obiezioni all'ingresso di questi due paesi europei nella NATO.

