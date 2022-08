https://it.sputniknews.com/20220801/papa-francesco-andra-in-kazakistan-in-visita-di-stato-dal-13-al-15-settembre-16264181.html

Papa Francesco andrà in Kazakistan in visita di Stato dal 13 al 15 settembre

Papa Francesco andrà in Kazakistan in visita di Stato dal 13 al 15 settembre

Papa Francesco arriverà in Kazakistan in visita di Stato dal 13 al 15 settembre, riferisce il servizio stampa del presidente del Paese Kassym-Jomart Tokayev 01.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-01T13:02+0200

2022-08-01T13:02+0200

2022-08-01T13:02+0200

papa francesco

vaticano

kazakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099015_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_dd777da5026de25fad3aa3555e00850c.jpg

"Su invito del presidente Kassym-Jomart Tokayev, papa Francesco si recherà in visita di Stato in Kazakistan dal 13 al 15 settembre 2022", si legge nel messaggio. Durante la visita sono previsti incontri con i vertici del Paese e la partecipazione al VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali. In precedenza è stato riferito che il tema principale del congresso sarà il ruolo dei leader religiosi nello sviluppo spirituale e sociale dell'umanità nel periodo post-pandemia. Il Vaticano ha confermato che papa Francesco farà un viaggio apostolico in Kazakistan dal 13 al 15 settembre. "Accettando l'invito delle autorità civili ed ecclesiastiche, Papa Francesco compirà l'annunciato viaggio apostolico in Kazakistan dal 13 al 15 settembre di quest'anno, visitando la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali”, ha affermato Matteo Bruni, responsabile del servizio stampa della Santa Sede. Il Kazakistan ha tenuto sei congressi dei leader delle religioni mondiali e tradizionali nella capitale del paese - nel 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 e 2018. Hanno partecipato leader e rappresentanti di spicco del clero dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo, del buddismo, dello shintoismo, del taoismo e di altre religioni tradizionali. Il Settimo Congresso era precedentemente programmato per il 15-16 giugno 2021, ma è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus.

vaticano

kazakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

papa francesco, vaticano, kazakistan