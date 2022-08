Turchia: nave con grano dall'Ucraina potrà salpare il primo agosto

"Le navi sono cariche, pronte a salpare. Lasceranno tre porti a Odessa. Come partiranno, da quale corridoio, a quali coordinate? Chi ispezionerà quando si attraversano le acque, come verranno consegnate quando si entra nelle acque territoriali della Turchia , dove arriverà la nave qui? Tutto ciò richiede un buon coordinamento in termini di logistica, ci sono 1-2 piccoli difetti. Ci sono un paio di dettagli con la parte russa, i negoziati sono in corso", ha detto Kalyn al canale televisivo Haber.