Putin approva la Dottrina e lo Statuto Navale della Marina russa

31.07.2022

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato i decreti di approvazione della Dottrina e dello statuto navali della Marina militare russa.I documenti sono stati pubblicati sul sito web del Cremlino.La cerimonia della firma si è svolta nell'edificio del Museo Statale di storia di San Pietroburgo nella Fortezza di Pietro e Paolo, prima dell'inizio della parata navale principale.La nuova Dottrina navale annulla la precedente, approvata il 17 giugno 2015.Il decreto sullo Statuto Navale modifica le carte del servizio interno e dei servizi di presidio e di guardia delle forze armate russe. Entrambi i documenti entrano in vigore dal momento della firma.Con l'occasione e con la nuova Dottrina navale il presidente ha rimarcato i nuovi compiti di sicurezza, nonché le zone di interesse nazionale:Sulla velocità di risposta rapida della Flotta russa, Putin ha voluto sottolineare che la stessa "È in grado di rispondere alla velocità della luce a chiunque decida di invadere la nostra sovranità e libertà".La Flotta, ha concluso il presidente, è in grado di operare in qualsiasi mare e oceano del mondo, svolgendo "con onore compiti strategici ai confini del Paese (...) ed è altamente preparata per operazioni attive e viene costantemente migliorata".

