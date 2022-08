https://it.sputniknews.com/20220730/in-europa-secondo-decesso-per-il-vaiolo-delle-scimmie-16258273.html

In Europa secondo decesso per il vaiolo delle scimmie

Nella giornata di ieri il ministero della Sanità spagnolo ha confermato il primo decesso nel Paese per il vaiolo delle scimmie. 30.07.2022, Sputnik Italia

Il secondo caso di morte per vaiolo delle scimmie è stato fissato in Spagna, ha riferito l’emittente radiofonica Cadena SER.Sono i primi decessi confermati per il vaiolo delle scimmie in Europa. Prima erano stati segnalati cinque decessi in Africa e uno in Brasile. Secondo le autorità spagnole, alla data del 29 luglio, nel Paese sono stati rilevati 4.298 casi confermati dell'infezione da vaiolo delle scimmie, 120 pazienti sono stati ricoverati in ospedale.

