Roscosmos: uscita nello spazio a metà agosto per gli astronauti russi

Gli astronauti russi Oleg Artemyev e Denis Matveev andranno nello spazio ad agosto per lavorare sull'integrazione del manipolatore europeo ERA nella Stazione... 29.07.2022, Sputnik Italia

"Durante il lavoro esterno alla stazione, gli astronauti continueranno a lavorare per integrare il manipolatore remoto europeo ERA nel segmento russo della ISS. Monteranno le telecamere a gomito per una visione aggiuntiva sul manipolatore, trasferiranno e collegheranno il pannello di controllo esterno del manipolatore EMMI e smonteranno gli anelli di lancio per alleggerire il manipolatore". La durata dell'uscita sarà di 6 ore 46 minuti. Sarà la 63a passeggiata spaziale dei membri dell'equipaggio russo della ISS.Il 21 luglio scorso l'astronauta Oleg Artemyev e la collega dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Samantha Cristoforetti hanno eseguito una passeggiata spaziale per integrare il manipolatore ERA nel segmento russo della ISS.

