Gli HIMARS inviati da Washington a Kiev sono un "buon primo passo", ma la loro precisione lascia a desiderare senza le sofisticate tecnologie di supporto che vengono utilizzati dalle forze armate statunitensi, ha detto Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino."Il mese scorso il consigliere presidenziale Mikhail Podalyak ha elencato le richieste [dell'esercito ucraino]: 2.000 veicoli per il trasporto di truppe, 1.000 veicoli con cannoni montati, 500 carri armati, 300 sistemi di lanciarazzi multipli e anche i droni e le apparecchiature di comunicazione necessari per massimizzare l'efficacia di questi sistemi”, ha dichiarato Gerashchenko in un'intervista a Newsweek."Gli HIMARS e l'artiglieria pesante sono un buon primo passo, ma se non abbiamo la tecnologia per trovare e prendere di mira gli obiettivi per gli attacchi di artiglieria, allora stiamo solo sparando alla cieca", si è lamentato il funzionario ucraino.Gerashchenko ha inoltre invitato le potenze occidentali e i funzionari a Kiev a calcolare "quante munizioni sono disponibili" per gli HIMARS ucraini e altre artiglierie pesanti fornite dall'Occidente, e quanto sarebbe necessario "per liberare il nostro territorio occupato nelle regioni di Kharkov, Zaporozhye, Kherson, Donetsk e Lugansk, per poi aumentare la produzione industriale per soddisfare le esigenze".L'esercito ucraino ha mostrato l'intenzione di "liberare" il territorio del Donbass utilizzando gli HIMARS venerdì. I funzionari della difesa territoriale della Repubblica popolare di Donetsk hanno riferito che circa 53 persone sono state uccise e altre 75 ferite in un attacco eseguito con l’impiego dei missili HIMARS in un centro di detenzione dei prigionieri di guerra ucraini a Elenovka, nella DPR, inclusi membri del reggimento Azov.

