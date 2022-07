https://it.sputniknews.com/20220729/covid-lincidenza-da-977-scende-a-727-e-la-contagiosita-rt-passa-da-123-a-103-16254504.html

Covid: l’incidenza da 977 scende a 727 e la contagiosità Rt passa da 1,23 a 1,03

L'incidenza è stata di 727 casi ogni 100.000 abitanti nella settimana dal 22 al 28 luglio rispetto ai 977 casi ogni 100.000 abitanti della settimana... 29.07.2022, Sputnik Italia

Riguardo all’indice di contagiosità invece, nel periodo 6-19 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03, pur sempre sopra la soglia epidemica, ma in chiara diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 1,23.Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid è stabile al 4,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 17,0% rispetto al 17,1% del 21 luglio.Sono due le regioni con un'incidenza che supera la soglia di 1000 casi ogni centomila abitanti: l'Abruzzo con un valore di 1.234 e le Marche a 1018.

