Facebook valuta fine delle restrizioni sulla disinformazione del Covid

Facebook valuta fine delle restrizioni sulla disinformazione del Covid

Il noto social network si rivolge alla sua "corte suprema" per decidere se porre fine alle restrizioni sulla disinformazione in relazione al Covid, oltre 2... 28.07.2022, Sputnik Italia

Meta* sta valutando la possibilità di cambiare il modo con cui combattere la disinformazione, ad esempio etichettandola come fake o retrocedendola nella classifica algoritmica, piuttosto che semplicemente cancellare i contenuti. Vuole cambiare ora, secondo il capo degli affari globali, Nick Clegg, "poiché molti, anche se non tutti i Paesi di tutto il mondo cercano di tornare ad una vita più normale". Ma per evitare di fare la scelta sbagliata quando “risolvono le tensioni intrinseche tra libertà di espressione e sicurezza”, Facebook si rivolgerà al suo consiglio di sorveglianza, organo autoregolatore istituito a maggio 2020, per decidere quale sarà la futura politica di moderazione. * Meta (Facebook) è riconosciuta come un'organizzazione estremista e bandita in Russia

