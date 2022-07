https://it.sputniknews.com/20220727/turchia-a-istanbul-prende-il-via-linaugurazione-del-centro-di-coordinamento-sullexport-di-grano-16247939.html

Turchia, a Istanbul prende il via l'inaugurazione del Centro di coordinamento sull'export di grano

A Istanbul è stato avviato ieri il centro di coordinamento sull'export di grano 27.07.2022

Ha iniziato ad operare a Istanbul il centro deciso nel quadro del recente incontro a quattro tra Russia, Turchia, Ucraina e rappresentanti delle Nazioni Unite volto al controllo dell'export di grano dai porti dell'Ucraina. Il 22 luglio a Istanbul è stato firmato un pacchetto di due documenti: "Iniziativa per il trasporto sicuro di grano e cibo dai porti dell'Ucraina" e "Memorandum d'intesa tra la Federazione Russa e il Segretariato delle Nazioni Unite sulla promozione della promozione del cibo russo e fertilizzanti ai mercati mondiali". Il centro controllerà che le navi in partenza dai porti dell'Ucraina possano lasciare suddetti porti in sicurezza. Al centro lavorano militari con il grado di colonnello o generale provenienti da Turchia, Russia, e Ucraina, insieme con rappresentanti dell'Onu. I lavori del centro saranno attivi 24 ore su 24, a vigilanza dei convogli in partenza dai porti di Odessa, Yuzhny e Chornomorsk.

