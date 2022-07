https://it.sputniknews.com/20220727/sanzioni-infinite-16248229.html

Il senatore Usa propone di imporre sanzioni all'acquisto di petrolio dalla Russia da parte della Cina. 27.07.2022, Sputnik Italia

Senatori statunitensi guidati da Marco Rubio (membro del partito Repubblicano della Florida) hanno invitato le autorità a imporre sanzioni sulla vendita di petrolio russo e altri prodotti energetici alla Cina. Lo ha riferito questo mercoledì Bloomberg. Stando alla pubblicazione, i senatori repubblicani Marco Rubio, Rick Scott (Florida) e Kevin Kramer (North Dakota) hanno sponsorizzato un disegno di legge che imporrebbe sanzioni a qualsiasi organizzazione che assicuri o registri navi cisterna che trasportano petrolio o gas naturale liquefatto dalla Russia in direzione della Cina. Come notato dall'agenzia, la cessazione delle forniture petrolifere russe alla Cina potrebbe portare a una concorrenza più dura da parte di Pechino per il petrolio dal Medio Oriente e dall'Africa, portando potenzialmente a un aumento dei prezzi delle materie prime.

