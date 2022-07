https://it.sputniknews.com/20220727/cingolani-con-stop-a-forniture-russe-in-italia-gas-fino-a-febbraio-16249650.html

Cingolani: con stop a forniture russe, in Italia gas fino a febbraio

Cingolani: con stop a forniture russe, in Italia gas fino a febbraio

Secondo il ministro per la Transizione ecologica, l'Italia raggiungerà totalmente l'indipendenza energetica dalla Russia nella seconda metà del 2024. 27.07.2022, Sputnik Italia

2022-07-27T17:39+0200

2022-07-27T17:39+0200

2022-07-27T17:39+0200

italia

energia

russia

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12968192_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_83445f047e976cd7d166b511be0ec816.jpg

Le riserve di gas dell'Italia dureranno fino a febbraio se le forniture dalla Russia verranno interrotte, ha affermato il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione energetica nazionale. Il ministro ha sostenuto che l'Italia sarà indipendente dalla Russia dal punto di vista energetico nel giro di due anni. Infine ha sottolineato l'importanza strategica per la sicurezza energetica nazionale di Piombino.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, energia, russia, gas russo