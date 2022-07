https://it.sputniknews.com/20220726/il-5-agosto-colloqui-congiunti-a-sochi-tra-putin-ed-erdogan-16243788.html

Il 5 agosto colloqui congiunti a Sochi tra Putin ed Erdogan

Colloqui in programma per la giornata del 5 agosto tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. 26.07.2022, Sputnik Italia

I due presidenti di Russia e Turchia si incontreranno a Sochi il 5 agosto. La notizia è stata confermata da entrambe le parti.Putin e Erdogan con l'occasione affronteranno il tema della situazione in Ucraina e valuteranno l'andamento dell'accordo alimentare firmato ad Istanbul, secondo quanto riferisce l'emittente turca TRT Haber.Il portavoce del presidente russo, Dimitry Peskov, ha confermato ai media russi lo svolgimento dell'incontro.Il 22 luglio scorso sono stati firmati a Istanbul documenti sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino. L'accordo, concluso da Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.E' operativo il Centro di coordinamento sull'export di grano, ad Istanbul, che controlla 24 su 24 l'andamento dei lavori delle navi-cargo in uscita dai 3 porti di Odessa, Yuzhny e Chornomorsk, che trasportano il grano e cibo destinato all'esportazione.Nel centro lavorano militari con il grado di colonnello o generale provenienti da Turchia, Russia, e Ucraina, insieme con rappresentanti dell'Onu.

