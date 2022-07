https://it.sputniknews.com/20220726/come-connettersi-ad-un-vpn-e-leggere-il-sito-di-sputnik-italia-16245079.html

Come connettersi ad un VPN e leggere il sito di Sputnik Italia

In questa infografica vi spieghiamo come fare ad attivare un'applicazione VPN per continuare a leggere il sito di Sputnik, oscurato sul territorio dell' Unione... 26.07.2022, Sputnik Italia

Un VPN, in italiano Rete Virtuale Privata, è una rete condivisa pubblica che nasce da un'estensione di una rete locale privata sicura che collega tra loro utenti che possono essere sparsi in tutto il mondo. In pratica, collegandosi tramite VPN non si può essere individuati tramite IP, cioè tramite Internet Protocol, lo speciale indirizzo che permette di localizzare geograficamente ogni dispositivo. Questo avviene perché chi si collega via VPN utilizza l’IP del server e non il proprio, poiché è il VPN che invia e riceve i dati per conto dell’utente. I dati che viaggiano tra il dispositivo e il server vengono per altro protetti e crittografati, per cui i siti Web e i gestori dei servizi vedono tutti l’IP del VPN e non quello dell’utente.Questo significa che se un sito non è accessibile dall’Italia, ci si può collegare con un VPN che offra il collegamento con una rete geograficamente localizzata in un altro paese dove quel sito è invece accessibile.

