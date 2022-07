Ex consigliere Casa Bianca e ambasciatore Usa all'Onu ammette di aver pianificato colpi di stato

https://it.sputniknews.com/20220713/ex-consigliere-casa-bianca-e-ambasciatore-usa-allonu-ammette-di-aver-pianificato-colpi-di-stato-16205733.html

L'ex ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite ed ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca durante l'amministrazione Trump John Bolton ha ammesso alla Cnn di aver contribuito a pianificare tentativi di colpo di stato in Paesi stranieri. Parlando con Jake Trapper sull'audizione del Congresso del gennaio 2021in relazione all'assalto di Capitol Hill, ha affermato che Trump non era abbastanza competente per compiere un "colpo di stato accuratamente pianificato". L'ex consigliere, licenziato nel settembre 2019, ha deciso di tacere sui dettagli. Tuttavia, in seguito ha menzionato il Venezuela nel contesto di uno scontro senza successo: Reazione di Mosca alle parole di BoltonLa portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato l'uscita di John Bolton, rilevando come sia la prima ammissione da parte di un funzionario di alto livello dell'amministrazione americana nella preparazione di colpi di stato all'estero.

