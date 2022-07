https://it.sputniknews.com/20220712/putin-prendera-parte-a-summit-a-teheran-con-i-presidenti-di-iran-e-turchia-16203456.html

Putin prenderà parte a summit a Teheran con i presidenti di Iran e Turchia

Putin prenderà parte a summit a Teheran con i presidenti di Iran e Turchia

Il capo di Stato russo incontrerà Recep Tayyip Erdogan ed Ebrahim Raisi in Iran. 12.07.2022, Sputnik Italia

Il Cremlino ha confermato che il 19 luglio il presidente russo Vladimir Putin si recherà a Teheran, dove prenderà parte ad un vertice trilaterale con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nell'occasione condurrà incontri bilaterali separati con i due leader, ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Peskov ha osservato che sono previsti contatti sia bilaterali che trilaterali per il capo di Stato russo in Iran. Peskov ha chiarito che Putin si recherà a Teheran il 19 luglio e l'incontro di Putin con Erdogan è previsto per lo stesso giorno.

