Mobilità elettrica in Italia: Renault Trucks e Enel X insieme per conversione mezzi pesanti

Mobilità elettrica in Italia: Renault Trucks e Enel X insieme per conversione mezzi pesanti

Le due aziende hanno siglato un accordo con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese.

Renault Trucks Italia ed Enel X sono impegnate nel permettere il passaggio alla mobilità elettrica anche ai mezzi pesanti. Grazie alla partnership siglata con Enel X, Renault Trucks è pronta ad offrire una gamma completa di veicoli elettrici dalle 3,5 alle 27 tonnellate ed è intenzionata ad accompagnare i propri clienti nel percorso di transizione verso una mobilità sostenibile."La collaborazione con Renault Trucks è un passo importante che dimostra come con l’elettrico si possano coprire tutti i bisogni di mobilità, sia in ambito urbano che extraurbano. Da oggi i mezzi di Renault Trucks potranno contare sulle nostre soluzioni di ricarica che contribuiscono al processo di elettrificazione dell’intero comparto" ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia.L'obiettivo è quello di permettere a tutti di guidare un veicolo elettrico grazie ad una rete di infrastrutture che soddisfi ogni esigenza attraverso l'istallazione di punti di ricarica in tutto il Paese e migliori tecnologie per la ricarica domestica."È un momento storico quello che viviamo. Stiamo assistendo alla transizione dai motori Diesel e benzina alla mobilità elettrica. Noi di Renault Trucks da anni sperimentiamo soluzioni innovative ed abbiamo investito tanto in questo settore. Oggi possiamo dire con orgoglio di essere pronti per una mobilità a zero emissioni offendo una serie di veicoli, dai commerciali leggeri ai truck medio pesanti" ha dichiarato Pierre Sirolli, Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia.L’accordo di oggi con Enel X prevede uno sviluppo congiunto delle infrastrutture per agevolare la clientela.Ai Clienti che sceglieranno di acquistare di veicoli commerciali leggeri e pesanti elettrici, Renault Truck proporrà soluzioni integrate con le tecnologie di ricarica di Enel X: Juice Pack Basic, Juice Pack Medium, Juice Pack Pro, Juice Pack Premium.

