Reuters: Lituania amplia le restrizioni al transito di merci verso l’enclave russa Kaliningrad

Le autorità lituane hanno ampliato, a partire dall’11 luglio, l'elenco delle merci la cui importazione è vietata nella regione di Kaliningrad, in conformità... 11.07.2022, Sputnik Italia

Secondo la dogana lituana, sono state imposte nuove restrizioni al transito di cemento, legno, alcol e prodotti chimici industriali a base di alcol. Il 18 giugno, le ferrovie lituane hanno sospeso il transito per la regione di Kaliningrad ad una serie di merci soggette alle sanzioni dell'UE.La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che la Lituania, dopo aver preso una decisione del genere, "è andata oltre le linee ostili". Successivamente, la Zakharova ha osservato che Mosca aveva completato la preparazione delle misure di ritorsione, nel caso in cui la questione del blocco del transito non sarebbe stata risolta.

