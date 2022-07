https://it.sputniknews.com/20220710/turchia-annuncia-nuovo-incontro-con-russia-ucraina-e-onu-sulla-questione-del-grano-16199979.html

Turchia annuncia nuovo incontro con Russia, Ucraina e ONU sulla questione del grano.

Turchia annuncia nuovo incontro con Russia, Ucraina e ONU sulla questione del grano.

La Turchia prevede di tenere nei prossimi giorni un incontro sulla "questione del grano" 10.07.2022, Sputnik Italia

2022-07-10T19:30+0200

2022-07-10T19:30+0200

2022-07-10T19:30+0200

turchia

russia

ucraina

grano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/174/78/1747883_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_786b1938e55da5cc3ba3a2b745f05ec4.jpg

La Turchia prevede di tenere una riunione quadripartita sulla "questione del grano" all'inizio della prossima settimana, in via remota o in presenza dei rappresentanti di Russia, Ucraina ed ONU. L'annuncio arriva dal ministro della Difesa nazionale turco, Hulusi Akar.In precedenza, Akar aveva riferito di alcuni progressi nella questione dell'esportazione di grano dai porti del Mar Nero, ma ci sono problemi tecnici che richiedono discussioni con la Russia, l'Ucraina e le Nazioni Unite.Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che se Mosca e Kiev saranno d'accordo sul "problema del grano", verrà creata una "zona di sicurezza" al di fuori delle acque dell'Ucraina. L'ONU ha ripetutamente affermato la minaccia di una crisi alimentare per carenza di grano, l'Occidente ha accusato la Russia di contrastare la fornitura di grano ucraino ai mercati mondiali, mentre Mosca ha negato categoricamente tali accuse.Le stesse autorità di Kiev hanno creato molti ostacoli all'esportazione di grano: oltre all'incendio doloso di grano nel porto di Mariupol, le truppe ucraine hanno dislocato mine nel Mar Nero, il che non consente il trasporto del grano via nave verso altri paesi. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia non impedisce l'esportazione di grano dall'Ucraina, se Kiev libera i porti dalle mine, le navi con a bordo il grano potranno partire senza problemi.

turchia

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turchia, russia, ucraina, grano